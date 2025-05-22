С 1 июня в Алматы и Алматинской области повысят тарифы на энергоснабжение

Компания составила проект предельной цены на электрическую энергию. Если изменения утвердят, то максимальная цена за 1 киловатт-час составит 38,66 тенге (7 центов) без НДС. Сейчас тариф составляет 27,59 тенге (5 центов) без НДС.
Согласно проекту жителей Алматы ждет тариф в 29,52 тенге за кВт·ч без НДС (5 центов).
Для тех, кто использует электроэнергию в нежилых помещениях — 38,66 тенге (7 центов).
Для организаций, финансируемых из бюджета, — 111,72 тенге (21 цент).
Дифференцированные тарифы тоже могут измениться, они зависят от объема потребления. По новым расчетам потребители будут платить:
- за первый уровень (минимальное потребление) — 26,80 тенге за киловатт-час (5 центов);
- за второй — 35,42 тенге (6 центов);
- за третий — 44,28 тенге (8 центов).
В компании также перечислили причины повышения:
- с 1 января 2025 года цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ТОО «РФЦ и ВИЭ»;
- с 01 апреля 2025 года тарифа на услугу по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня АО «Алатау Жарық Компаниясы», а также тарифов АО «КEGOC» на услуги по пользованию национальной электрической сетью и услуги по организации балансирования производства — потребления электрической энергии;
- подача 14 апреля 2025 года АО «Алатау Жарық Компаниясы» заявки на изменение утвержденного тарифа до истечения его срока действия по услуге передачи электрической энергии на 2025 год в соответствии с п.1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI и п.601 Правил формирования тарифов, утвержденные приказом МНЭ РК от 19 ноября 2019 года № 90.
Это не окончательный вариант проекта предельной цены на электрическую энергию, предупредил «Энергосбыт». Сперва он должен пройти экспертизу в антимонопольном департаменте.