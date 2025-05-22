Трамп не выдержал после стрельбы у посольства Израиля в Вашингтоне: президент США сделал заявление

Немногим ранее американский лидер высказался о России. Он подчеркнул, что считает ошибочным исключение страны из списка «Большой семерки». По его словам, формат с участием РФ был куда более удачным. Похожим образом Трамп когда-то отзывался о разрыве Вашингтоном отношений с Москвой. По его словам, это было ошибкой тогдашней американской администрации.