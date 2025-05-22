Трамп не выдержал после стрельбы у посольства Израиля в Вашингтоне: президент США сделал заявление

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением на фоне стрельбы возле Еврейского музея в Вашингтоне. Он назвал произошедшее актом семитизма и призвал прекратить расправы. Соответствующее заявление политик опубликовал в Truth Social.
Как известно, стрельба в Вашингтоне произошла 22 мая. Тогда неизвестный открыл огонь возле Еврейского музея, в результате чего были убиты два сотрудника посольства Израиля. Телеканал NBC отмечал, что нападавший выкрикивал пропалестинские лозунги.
Однако теперь на связь вышел Трамп. Он подчеркнул, что подобное в США происходить не должно. Американский лидер выразил соболезнования семьям погибших, а также подчеркнул, что антисемитизм необходимо остановить.
«Эти ужасные убийства в Вашингтоне, очевидно основанные на антисемитизме, должны сейчас же прекратиться! Ненависти и радикализму нет места в США», — написал глава Белого дома.
Немногим ранее американский лидер высказался о России. Он подчеркнул, что считает ошибочным исключение страны из списка «Большой семерки». По его словам, формат с участием РФ был куда более удачным. Похожим образом Трамп когда-то отзывался о разрыве Вашингтоном отношений с Москвой. По его словам, это было ошибкой тогдашней американской администрации.