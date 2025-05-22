Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов острова Крит в Греции

Также сообщалось, что сейсмологи не смогли определить природу неизвестных колебаний земной коры. Которые наблюдались в течение девяти дней. Каждая вибрация длилась 92 секунды. Вибрации ощущались по всей Земле. Однако это не было похоже на землетрясения.