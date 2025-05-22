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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов острова Крит в Греции

Ночью 22 мая в Греции произошло землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

У побережья острова Крит в Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что сейсмическое событие произошло в 3:19 по времени UTC (6.19 мск) в 59 километрах к северу от критского города Айос-Николаос, где проживает 11,4 тысячи человек.

Эпицентр толчков находился на глубине 15 километров. Изначально сейсмологический центр заявил, что магнитуда землетрясения составила 6,3. Однако позже эксперты снизили ее до 6,1. Данных о жертвах среди местного населения и разрушениях не поступало.

20 мая в 3.31 в Мурманской области зафиксировали слабое землетрясение магнитудой 3,3 и глубиной 11 километров. Ранее сайт allquakes представил статистику по землетрясениям в разных регионах России за минувший год. Так, в 2024-м в Мурманской области зафиксировали 100 землетрясений магнитудой до 3,1.

Также сообщалось, что сейсмологи не смогли определить природу неизвестных колебаний земной коры. Которые наблюдались в течение девяти дней. Каждая вибрация длилась 92 секунды. Вибрации ощущались по всей Земле. Однако это не было похоже на землетрясения.