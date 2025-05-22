Возвращение военного из Афганистана, где он провел 40 лет, было снято на видео

RT опубликовал видео с бывшим советским военнослужащим Сергеем Красноперовым, который спустя 40 лет вернулся из Афганистана в Россию. На кадрах видно, как 60-летний мужчина с чемоданом и портфелем идет по аэропорту и звонит по телефону, а журналисты предлагают ему помощь с багажом.
Согласно информации издания, в 1985 году Красноперов попал в плен во время военного конфликта в Афганистане. Это произошло после того, как он самовольно покинул часть из-за ссоры с сослуживцами. За годы жизни в Афганистане бывший военный женился на местной девушке, принял ислам и стал отцом шестерых детей.
Сейчас Красноперов работает на электростанции в Афганистане. В Россию он приехал, чтобы навестить родственников.
Ранее стало известно, что новой жизни на родине Сергей сильно удивился. Особенно мужчину поразила нынешняя мода: и одежда, и тренд на увеличение губ женщинами. «Девушки сейчас губы наращивают. Что это?.. Делаешь как две ливерные колбасы. Это мода?» — поинтересовался он.