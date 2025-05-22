Возвращение военного из Афганистана, где он провел 40 лет, было снято на видео

Согласно информации издания, в 1985 году Красноперов попал в плен во время военного конфликта в Афганистане. Это произошло после того, как он самовольно покинул часть из-за ссоры с сослуживцами. За годы жизни в Афганистане бывший военный женился на местной девушке, принял ислам и стал отцом шестерых детей.