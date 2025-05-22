В Казахстане стартовали масштабные мероприятия ко Дню защиты детей: девиз — «Қазақстан балалары»

Инициатива проходит под общим девизом «Қазақстан балалары», подчёркивая, что каждый ребёнок должен чувствовать себя важным, услышанным и защищённым. Акции охватывают все сёла, районы и города республиканского значения и нацелены на широкое вовлечение детей в культурную, образовательную и общественную жизнь.