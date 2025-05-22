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В Казахстане стартовали масштабные мероприятия ко Дню защиты детей: девиз — «Қазақстан балалары»

Во всех регионах Казахстана начались праздничные мероприятия в преддверии Международного дня защиты детей, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Источник: EL.kz

Инициатива проходит под общим девизом «Қазақстан балалары», подчёркивая, что каждый ребёнок должен чувствовать себя важным, услышанным и защищённым. Акции охватывают все сёла, районы и города республиканского значения и нацелены на широкое вовлечение детей в культурную, образовательную и общественную жизнь.

Организаторами мероприятий выступают Министерство просвещения совместно с государственными органами, акиматами и общественными объединениями.

Среди запланированных мероприятий:

— встречи акимов с детьми,

— открытие новых объектов образования,

— бесплатное и льготное посещение театров, музеев, парков и кинотеатров,

— культурные и развлекательные программы,

— творческие фестивали,

— интерактивные мастер-классы и игровые зоны,

— региональные благотворительные акции.

Особое внимание уделяется созданию условий для самовыражения и развития ребёнка. Каждый участник может поделиться своими идеями и мечтами, а также получить поддержку со стороны общества.

Праздничная неделя завершится 1 июня — в Международный день защиты детей. Мероприятия проходят под лозунгом государственной политики, подчёркивающей, что забота о детстве — национальный приоритет.