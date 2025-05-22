В Казахстане стартовали масштабные мероприятия ко Дню защиты детей: девиз — «Қазақстан балалары»

Инициатива проходит под общим девизом «Қазақстан балалары», подчёркивая, что каждый ребёнок должен чувствовать себя важным, услышанным и защищённым. Акции охватывают все сёла, районы и города республиканского значения и нацелены на широкое вовлечение детей в культурную, образовательную и общественную жизнь.
Организаторами мероприятий выступают Министерство просвещения совместно с государственными органами, акиматами и общественными объединениями.
Среди запланированных мероприятий:
— встречи акимов с детьми,
— открытие новых объектов образования,
— бесплатное и льготное посещение театров, музеев, парков и кинотеатров,
— культурные и развлекательные программы,
— творческие фестивали,
— интерактивные мастер-классы и игровые зоны,
— региональные благотворительные акции.
Особое внимание уделяется созданию условий для самовыражения и развития ребёнка. Каждый участник может поделиться своими идеями и мечтами, а также получить поддержку со стороны общества.
Праздничная неделя завершится 1 июня — в Международный день защиты детей. Мероприятия проходят под лозунгом государственной политики, подчёркивающей, что забота о детстве — национальный приоритет.