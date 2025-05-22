Уроженец Узбекистана сел за решетку на четыре года за незаконную вырубку красноярского леса

Предприниматель договорился о приобретении фиктивных документов, разрешающих вырубку деловой древесины в Иланском лесничестве под видом заготовки для нужд населения. За каждый из 50 пакетов документов, включавших отказ в предоставлении леса и доверенность на имя подсудимого, он платил около 50 тысяч рублей.