Уроженец Узбекистана сел за решетку на четыре года за незаконную вырубку красноярского леса

За нелегальную вырубку леса в Иланске на сумму 48 миллионов рублей суд приговорил «черного лесоруба» к 4 годам лишения свободы.
С 2019 по 2020 год, 41-летний выходец из Узбекистана, ранее безработный, используя собственную технику, оказывал услуги по вырубке леса местным жителям. Позднее он организовал более масштабную схему, вступив в сговор с начальником Комитета по управлению муниципальным имуществом Канского района и его партнером, занимавшимися нелегальной торговлей лесом.
Предприниматель договорился о приобретении фиктивных документов, разрешающих вырубку деловой древесины в Иланском лесничестве под видом заготовки для нужд населения. За каждый из 50 пакетов документов, включавших отказ в предоставлении леса и доверенность на имя подсудимого, он платил около 50 тысяч рублей.
Впоследствии, с помощью нанятой бригады, было вырублено 5500 кубометров хвойных пород деревьев, которые были реализованы в коммерческих целях, что нанесло Гослесфонду ущерб в размере 48 млн рублей.
Изначально на допросе обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что действовал в рамках закона. Однако, представленные прокуратурой доказательства убедили его признать свою вину.
По решению суда, лесоруб был признан виновным в незаконной рубке (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и приговорен к 4 годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск министерства о возмещении ущерба в пользу муниципального округа. В отношении получившего от него взятку чиновника администрации и его сообщника ведется следствие.