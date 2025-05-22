В Сеуле прокомментировали аварию при спуске на воду эсминца КНДР

Новый эсминец Северной Кореи (КНДР), во время спуска на воду которого произошла авария, вряд ли получил серьезные повреждения. Об этом в четверг, 22 мая, заявили в Министерстве обороны Южной Кореи.
— Исходя из того, что дано указание в срочном порядке восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений, которые повлияли бы на его функционирование, — говорится в сообщении ведомства.
Там также добавили, что сразу после аварии КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Восточного моря около 9:00 утра по местному времени, передает Newsis.
21 мая сообщалось, что из-за ошибки ответственного руководства и неосторожности спусковая каретка сошла со стапеля преждевременно, в результате чего эсминец получил повреждения. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем неудачного спуска на воду нового эсминца.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что «все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну».