Superjob: курьеры зарабатывают больше рабочих и айтишников

«…курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих…» — сказал Захаров. Его слова передает «Газета.Ru». Так, если доход курьеров превышает заработок рабочих, а зарплата рабочих, в свою очередь, выше, чем у специалистов IT-сферы, то курьеры получают больше как рабочих, так и айтишников.