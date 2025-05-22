Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Superjob: курьеры зарабатывают больше рабочих и айтишников

Курьеры в России начали зарабатывать больше не только рабочих, но и IT-специалистов. Об этом сообщил глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.

Курьеры получают в четыре раза больше рабочих.

Курьеры в России начали зарабатывать больше не только рабочих, но и IT-специалистов. Об этом сообщил глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров.

«…курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих…» — сказал Захаров. Его слова передает «Газета.Ru». Так, если доход курьеров превышает заработок рабочих, а зарплата рабочих, в свою очередь, выше, чем у специалистов IT-сферы, то курьеры получают больше как рабочих, так и айтишников.

По словам специалиста, на начало марта годовой прирост заработных плат оказался выше всего у инженерно-технических специалистов и работников промышленных предприятий — 15,8% и 15,5% соответственно. IT-специалисты заняли лишь третью позицию по темпам увеличения доходов.

Ранее в Госдуме попросили не сравнивать зарплаты учителей и курьеров, пишет «Национальная служба новостей». По словам члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, курьеры зачастую работают сменами по 12 часов, при этом контроль за их рабочим графиком практически отсутствует.