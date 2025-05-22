Мингорисполком высказался о судьбе голубятен в Минске. Подробности рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун во время личного приема граждан, который состоялся 21 мая, сообщает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что на прием пришел представитель общественного объединения «Любители голубей и декоративных птиц». Он сказал, что многие голубеводы в столице сегодня пользуются голубятнями, которые были построены в середине прошлого столетия такими же увлеченными отцами и соседями. Однако сегодня, согласно законодательству, указанные строения нужно узаконить. Мужчина поинтересовался, как именно это можно сделать, если у владельцев нет документов.
Замглавы Мингорисполкома заметил, что территорию, которая подходит для размещения голубятен подобрать можно. Он уточнил, что необходимо будет оформить земельный участок, платить за него налоги. Корзун акцентировал внимание, что само строение должно быть безопасным для окружающих.
— Голубеводам нужно продумать концепцию размещения голубятен в соответствии с этими требованиями, представить ее нам, а я со своей стороны обещаю, что ваши предложения будут оперативно рассмотрены, — пояснил представитель Мингорисполкома.