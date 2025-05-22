Мингорисполком высказался о судьбе голубятен в Минске

В сообщении сказано, что на прием пришел представитель общественного объединения «Любители голубей и декоративных птиц». Он сказал, что многие голубеводы в столице сегодня пользуются голубятнями, которые были построены в середине прошлого столетия такими же увлеченными отцами и соседями. Однако сегодня, согласно законодательству, указанные строения нужно узаконить. Мужчина поинтересовался, как именно это можно сделать, если у владельцев нет документов.