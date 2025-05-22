На Невском экологическом конгрессе раскроют перспективы зеленой экономики

«Вопросы экологии — это часть стратегического развития страны. От того, как мы решаем экологические задачи, зависит благополучие людей, устойчивость экономики и доверие на международной арене. Конгресс — это место, где обсуждаются реальные решения, важные не только для России, но и для всего мира», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета конгресса Антон Кобяков.