На Невском экологическом конгрессе раскроют перспективы зеленой экономики

Гости из десятков стран, международных объединений, представители российских федеральных и региональных органов власти, деловых и экспертных кругов собрались на площадке форума в шестнадцатый раз для обсуждения глобальных экологических вызовов. Особое внимание в программе мероприятия уделено роли молодежи и важности формирования экологической ответственности с самого раннего возраста.
«Многие из реализуемых сегодня экологических проектов выросли из рекомендаций Невского конгресса. Интерес к нашей площадке растет, потому что она предлагает равноправное обсуждение без политизации и давления. Забота об окружающей среде должна объединять страны», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На форуме пройдет заседание Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экологическое благополучие», на котором будут обсуждаться стратегические ориентиры государственной политики в условиях новых экологических вызовов.
«Конгресс объединяет экспертов, ученых, предпринимателей, общественных деятелей. Его идеи ложатся в основу итоговой резолюции, которая становится ориентиром для работы всех ветвей власти. В этом году стартовала реализация национального проекта “Экологическое благополучие”, и его мероприятия стали важной частью деловой программы», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
В первый день на форуме будут обсуждаться такие актуальные вопросы, как устойчивость продовольственных систем, риски изменения климата, цифровизация экосферы, развитие экотуризма, инвестиции в зеленые проекты и перспективы международного взаимодействия, включая вопросы Каспийского региона.
«Вопросы экологии — это часть стратегического развития страны. От того, как мы решаем экологические задачи, зависит благополучие людей, устойчивость экономики и доверие на международной арене. Конгресс — это место, где обсуждаются реальные решения, важные не только для России, но и для всего мира», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета конгресса Антон Кобяков.
Второй день форума откроется международным завтраком «Экология больших городов» с участием глав регионов, мэров и зарубежных экспертов. Они обсудят устойчивое развитие мегаполисов, экологизацию транспорта и сохранение зеленых зон. Также состоятся сессии ЮНЕСКО по объектам всемирного природного наследия и обсуждение водноэнергетического сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии.
На пленарном заседании «Экология новой реальности: вызовы и возможности» прозвучат ключевые заявления о международной экологической повестке.
Конгресс включил в свою повестку весь город на Неве — накануне в Петербурге стартовали экологические мероприятия в его поддержку: уличный экофестиваль, сап-заплыв, мастерская «Зеленый фургон» и просветительские акции для молодежи. В дни работы форума в городе также пройдет масштабная экопросветительская программа: выставки, субботники, акция «Чистый берег», экскурсии и мероприятия в городских экоцентрах.
Организаторами XI Невского международного экологического конгресса выступают правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Оператор форума — Фонд Росконгресс.