Рождающимся в России обещают жизнь до 100 лет

Доля долгожителей сейчас крайне мала, но эксперты уверены, что этот показатель будет расти.
Каждый новорожденный россиянин имеет шанс встретить свой 100-летний юбилей. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
«И дожить до 100 лет сегодня есть шанс у любого новорожденного», — подчеркнула Ткачева на круглом столе «Наука долголетия», передает «Коммерсант». Сегодня в России около 18 тысяч человек уже перешагнули столетний рубеж. Несмотря на то что сейчас доля таких долгожителей составляет всего 0,01% населения страны, эксперты уверены: этот показатель будет расти.
По данным Росстата на 1 января 2025 года, в России проживает 146 миллионов человек. Граждан старше 90 лет — около 600 тысяч (0,41%), а тех, кому за 80 — уже 4,6 миллиона (3,15%). Всего людей старше 60 лет — 35,6 миллиона, что составляет 24,4% населения. По прогнозу Ольги Ткачевой, к 2030 году этот показатель вырастет до 25,4%, а к 2046 году — до 30,4%.
Современная наука активно изучает механизмы старения и разрабатывает способы его замедления. Среди перспективных направлений — технологии редактирования генов и работа с микробиомом. Однако, по словам гериатра Глеба Краснова, эффективность многих инноваций пока остается предметом исследований, и далеко не все методики доказали свою пользу для продления жизни.
Эксперты отмечают, что значительный вклад в увеличение продолжительности жизни может внести превентивная медицина. Она позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, еще до появления симптомов. В России этот подход стал частью государственной системы здравоохранения с 2018 года, однако развитие направления идет не так быстро, как хотелось бы.
По данным Росстата, в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,8 года. В соответствии с национальными целями развития, к 2030 году этот показатель должен достигнуть 78 лет, а к 2036 году — 81 года.