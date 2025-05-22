Рождающимся в России обещают жизнь до 100 лет

По данным Росстата на 1 января 2025 года, в России проживает 146 миллионов человек. Граждан старше 90 лет — около 600 тысяч (0,41%), а тех, кому за 80 — уже 4,6 миллиона (3,15%). Всего людей старше 60 лет — 35,6 миллиона, что составляет 24,4% населения. По прогнозу Ольги Ткачевой, к 2030 году этот показатель вырастет до 25,4%, а к 2046 году — до 30,4%.