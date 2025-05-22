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Рождающимся в России обещают жизнь до 100 лет

Каждый новорожденный россиянин имеет шанс встретить свой 100-летний юбилей. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Доля долгожителей сейчас крайне мала, но эксперты уверены, что этот показатель будет расти.

Каждый новорожденный россиянин имеет шанс встретить свой 100-летний юбилей. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

«И дожить до 100 лет сегодня есть шанс у любого новорожденного», — подчеркнула Ткачева на круглом столе «Наука долголетия», передает «Коммерсант». Сегодня в России около 18 тысяч человек уже перешагнули столетний рубеж. Несмотря на то что сейчас доля таких долгожителей составляет всего 0,01% населения страны, эксперты уверены: этот показатель будет расти.

По данным Росстата на 1 января 2025 года, в России проживает 146 миллионов человек. Граждан старше 90 лет — около 600 тысяч (0,41%), а тех, кому за 80 — уже 4,6 миллиона (3,15%). Всего людей старше 60 лет — 35,6 миллиона, что составляет 24,4% населения. По прогнозу Ольги Ткачевой, к 2030 году этот показатель вырастет до 25,4%, а к 2046 году — до 30,4%.

Современная наука активно изучает механизмы старения и разрабатывает способы его замедления. Среди перспективных направлений — технологии редактирования генов и работа с микробиомом. Однако, по словам гериатра Глеба Краснова, эффективность многих инноваций пока остается предметом исследований, и далеко не все методики доказали свою пользу для продления жизни.

Эксперты отмечают, что значительный вклад в увеличение продолжительности жизни может внести превентивная медицина. Она позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, еще до появления симптомов. В России этот подход стал частью государственной системы здравоохранения с 2018 года, однако развитие направления идет не так быстро, как хотелось бы.

По данным Росстата, в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,8 года. В соответствии с национальными целями развития, к 2030 году этот показатель должен достигнуть 78 лет, а к 2036 году — 81 года.