Появились кадры приезда в РФ экс-военного после 40 лет жизни в Афганистане

Журналисты сняли на видео, как мужчина с двумя чемоданами идет по аэропорту, а затем разговаривает с кем-то по телефону. От помощи с сумками Сергей отказался. Одет он в традиционную афганскую одежду: рубашку-тунику, брюки и головной убор. Также у мужчины длинная борода.