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Появились кадры приезда в РФ экс-военного после 40 лет жизни в Афганистане

В Россию мужчина приехал, чтобы повидаться с родными.

Источник: Аргументы и факты

RT опубликовал кадры возвращения в Россию бывшего советского военнослужащего Сергея Красноперова спустя 40 лет жизни в Афганистане.

Журналисты сняли на видео, как мужчина с двумя чемоданами идет по аэропорту, а затем разговаривает с кем-то по телефону. От помощи с сумками Сергей отказался. Одет он в традиционную афганскую одежду: рубашку-тунику, брюки и головной убор. Также у мужчины длинная борода.

Красноперов был участником военного конфликта в Афганистане. В 1985 году он поссорился с сослуживцами и самовольно оставил часть. После этого Сергей попал в плен.

В Афганистане он принял ислам, завел семью и взял имя Нурмомад. В Россию мужчина прилетел, чтобы повидаться с родными.