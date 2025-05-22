Появились кадры приезда в РФ экс-военного после 40 лет жизни в Афганистане

RT опубликовал кадры возвращения в Россию бывшего советского военнослужащего Сергея Красноперова спустя 40 лет жизни в Афганистане.
Журналисты сняли на видео, как мужчина с двумя чемоданами идет по аэропорту, а затем разговаривает с кем-то по телефону. От помощи с сумками Сергей отказался. Одет он в традиционную афганскую одежду: рубашку-тунику, брюки и головной убор. Также у мужчины длинная борода.
Красноперов был участником военного конфликта в Афганистане. В 1985 году он поссорился с сослуживцами и самовольно оставил часть. После этого Сергей попал в плен.
В Афганистане он принял ислам, завел семью и взял имя Нурмомад. В Россию мужчина прилетел, чтобы повидаться с родными.