Колумбийские наемники понесли очень большие потери в Курской области. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
— Наемников было очень много, особенно в первый период. Они думали, что это для них сафари, они смогут в «Пятерочке» нашей прогуляться, показать, какие они красивые мальчики, и уйти победителями, — подчеркнул российский командир.
При этом, по его словам, большая часть иностранных наемников были гражданами Польши и Грузии, передает РИА Новости.
Ранее Апти Алаудинов также заявил, что украинские военные, не причастные к кровопролитию, могут примкнуть к ВС РФ. По словам командира, он всегда стремился к сохранению жизней солдат ВСУ.
21 мая в СМИ появилась информация, что российские военные вышли на границу Днепропетровской области. Предварительно, прорыв произошел в районе Новониколаевки.
Боец Вооруженных сил России с позывным «Туча» провел двое суток в окопе рядом с телами погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. При этом «Туча» служит в подразделении спецназа «Ахмат». До этого он был в составе штурмовой группе и воевал в ДНР.