Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов сообщил о больших потерях колумбийских наемников в Курской области

Колумбийские наемники понесли очень большие потери в Курской области. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Колумбийские наемники понесли очень большие потери в Курской области. Об этом в четверг, 22 мая, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

— Наемников было очень много, особенно в первый период. Они думали, что это для них сафари, они смогут в «Пятерочке» нашей прогуляться, показать, какие они красивые мальчики, и уйти победителями, — подчеркнул российский командир.

При этом, по его словам, большая часть иностранных наемников были гражданами Польши и Грузии, передает РИА Новости.

Ранее Апти Алаудинов также заявил, что украинские военные, не причастные к кровопролитию, могут примкнуть к ВС РФ. По словам командира, он всегда стремился к сохранению жизней солдат ВСУ.

21 мая в СМИ появилась информация, что российские военные вышли на границу Днепропетровской области. Предварительно, прорыв произошел в районе Новониколаевки.

Боец Вооруженных сил России с позывным «Туча» провел двое суток в окопе рядом с телами погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. При этом «Туча» служит в подразделении спецназа «Ахмат». До этого он был в составе штурмовой группе и воевал в ДНР.