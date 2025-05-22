Джо Байден превратился в зомби для американцев: экс-президент мог не управлять страной

Экс-президент США Джо Байден во время нахождения у власти был не более, чем зомби, и не мог управлять страной. С таким заявлением выступил американский журналист Билл О’Рейли. Его слова передает NewsNation.
С обвинениями в сторону бывшего главы Белого дома журналист выступил на фоне последних новостей. Как известно, недавно у Байдена была диагностирована онкология, причем в агрессивной форме. Кроме того, вопросы вызвали его умственные способности. Все это привело к сомнениям, что политик вовсе мог управлять США.
И такие доводы, О’Рейли, точно не являются безосновательными. По мнению журналиста, Байден был не более, чем марионеткой. Поскольку не мог полноценно править страной из-за собственной болезни.
«Он не принимал решения. Вот где вы совершаете ошибку. Он был зомби. Байден не управлял правительством, он не мог выполнять эту работу», — сказал О’Рейли.
Тем временем в США всерьез взялись за расследование ситуации со здоровьем Байдена. Американский сенатор Рон Джонсон намерен добиться проверки медицинских показателей бывшего главы Белого дома. Причем просмотреть данные он хочет за тот период, когда Байден был у власти.