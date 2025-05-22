Джо Байден превратился в зомби для американцев: экс-президент мог не управлять страной

С обвинениями в сторону бывшего главы Белого дома журналист выступил на фоне последних новостей. Как известно, недавно у Байдена была диагностирована онкология, причем в агрессивной форме. Кроме того, вопросы вызвали его умственные способности. Все это привело к сомнениям, что политик вовсе мог управлять США.