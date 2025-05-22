В Омске загорелся большой склад с пиломатериалами

Сегодня, 22 мая, в Центральном округе Омска произошел пожар на складе, где хранятся пиломатериалы. Инцидент зарегистрировали в 11:11. По предварительным данным регионального ГУ МЧС, огонь распространился на 300 квадратных метров.
«Работают 15 специалистов ведомства, задействовано пять единиц техники. Наращивается группировка сил и средств: к месту пожара следуют шесть расчетов. Предварительно, пострадавших нет», — поделилась пресс-служба омского управления министерства.
Ранее «КП Омск» рассказала, как местный житель захватил в заложники пенсионерку.