Судья Карасев сделал «Спартак» самым везучим клубом в игре с «Крыльями» в Самаре

Стало известно, какие ошибки допустил главный арбитр встречи «зелено-бело-синих» с москвичами.
Матч прошел 18 мая. Самарцы уступили — 0:2 (12+). Причем Сергей Карасев удалил двоих игроков волжан. На 10-й минуте показал красную Гленну Бейлу, на 50-й — вторую желтую Фернандо Костанце.
Экс-арбитр Лапочкин уверен: последнего наказали ошибочно. А голландца после встречи пригласили на заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
«На 50-й минуте Карасев ошибочно показал вторую желтую Костанце. Да, Зобнин играл в мяч, но у соперника не было безрассудных действий. Был контакт, однако в воздухе и незначительный — оба дорисовали. А уже на газоне никакого наступа и додавливания не случилось», — приводит слова бывшего арбитра РПЛ Игоря Федотова «Чемпионат».
При этом после 29 туров судьи допустили четыре ошибки в пользу волжан и столько же — против них. У другого коллектива из 63-го региона, «Акрона», — два неоднозначных решения не в их пользу и ни одного, которое помогло бы им.
Недавно сообщали, что «красно-черные» и «Крылышки» расположились на шестом и 14-м местах по числу ударов в минувшем круге Премьер-лиги.
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