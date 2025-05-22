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НАК: телефонное мошенничество и угрозы стали почерком спецслужб Украины

При вербовке украинские спецслужбы делают ставку на людей, легко поддающихся психологической обработке.

Источник: Аргументы и факты

В последнее время в Украине всё чаще используются методы телефонного мошенничества, угроз, шантажа и подкупа для вовлечения российских граждан в террористическую деятельность. Об этом заявил Андрей Новиков, заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК), на форуме «Антитеррор».

«Спецслужбы Украины используют методы телефонного мошенничества, прямых угроз, шантажа и подкупа для вовлечения российских граждан в террористическую деятельность», — сказал Новиков.

Он также отметил, что спецслужбы Украины в своей работе делают упор на людей, которые легко поддаются психологическому воздействию, а также на иностранцев, которые попали под влияние международных террористических организаций.

Ранее правоохранители выявили от 120 до 150 украинских колл-центров, которые действуют в мошеннических целях против граждан России. При этом аферисты направляют свои «доходы» на финансирование ВСУ.