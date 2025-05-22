Названы бренды авто для работы в такси на Дальнем Востоке

Изначально реформа планировалась на октябрь 2025 года, но сроки сдвинули на март 2026-го. Для отдельных регионов, включая Дальний Восток, переходный период продлится до 2030 года. Закон также разрешает использовать машины, произведенные по специнвестсоглашениям после марта 2022 года, при условии дополнительных вложений в проекты.