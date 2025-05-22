Названы бренды авто для работы в такси на Дальнем Востоке

«Лицензии на пассажирские перевозки будут выдаваться только транспортным средствам, набравшим не менее 3200 баллов по системе оценки локализации. Это стимулирует развитие отечественного автопрома», — отметили разработчики закона.
Изначально реформа планировалась на октябрь 2025 года, но сроки сдвинули на март 2026-го. Для отдельных регионов, включая Дальний Восток, переходный период продлится до 2030 года. Закон также разрешает использовать машины, произведенные по специнвестсоглашениям после марта 2022 года, при условии дополнительных вложений в проекты.
Эксперты опасаются, что ужесточение норм замедлит обновление автопарка из-за роста цен на сертифицированные авто. По их мнению, это может привести к увеличению среднего возраста такси, росту поломок и снижению качества услуг.
Напомним, со следующего года таксомоторные компании ждут кардинальные изменения. Также стало известно, что изменения правил коснутся и каршеринга.