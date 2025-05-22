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Аналитик Новиков: На прослушку телефона может указывать перегрев и расход заряда

Необычно быстрый разряд аккумулятора и перегрев смартфона могут свидетельствовать о прослушивании устройства, сообщил руководитель отдела анализа и мониторинга Angara Security Никита Новиков. Он рекомендует проверить наличие переадресации с помощью команды *#21# и изучить детализацию звонков и интернет-активности через личный кабинет оператора.

Необычно быстрый разряд аккумулятора и перегрев смартфона могут свидетельствовать о прослушивании устройства, сообщил руководитель отдела анализа и мониторинга Angara Security Никита Новиков. Он рекомендует проверить наличие переадресации с помощью команды *#21# и изучить детализацию звонков и интернет-активности через личный кабинет оператора.

— Если смартфон начал перегреваться в режиме ожидания, быстро разряжаться или наблюдается рост фонового трафика, это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы, — сказал Новиков.

Также важно проверить телефон на наличие скрытых программ без иконок, которые не связаны с официальным магазином приложений и имеют доступ к микрофону, камере или геолокации. Регулярные ночные подключения к интернету при заблокированном экране могут указывать на работу шпионских программ.

Новиков отметил, что можно использовать антишпионские сканеры, однако самым надежным способом защиты будет полный сброс смартфона до заводских настроек с последующей сменой всех учетных данных, передает Prime.

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