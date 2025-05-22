Аналитик Новиков: На прослушку телефона может указывать перегрев и расход заряда

В Telegram резко выросло число краж аккаунтов. В первом квартале 2025 года злоумышленники похитили 887 тысяч профилей пользователей из России и других стран. Атаки стали более автоматизированными за счет использования шаблонов, в том числе и благодаря применению искусственного интеллекта. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по кибербезопасности Ярослав Зинченко, что делать, если хакеры увели аккаунт в Telegram.