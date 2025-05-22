Просил вызвать полицию: Подозреваемый в убийстве израильских дипломатов притворялся свидетелем преступления

Подозреваемый в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне вел себя как свидетель преступления. Как сообщает CNN со ссылкой на очевидцев, после стрельбы мужчина направился в Столичный еврейский музей, где спокойно дожидался полиции.
Очевидица Пейдж Сигел рассказала, что лично общалась с предполагаемым преступником, не подозревая о его причастности к убийствам. По ее словам, мужчина выглядел потрясенным и просил вызвать полицию, утверждая, что с ним все в порядке.
«Он сказал, что все в порядке. Затем я спросила, был ли он ранен, он сказал, что нет. Он был так потрясен, когда я говорила с ним, что казался безобидным», — призналась Сигел.
Напомним, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля в США были убиты вечером возле Еврейского музея в Вашингтоне. По данным NBC, стрелявший мужчина при задержании кричал: «Освободите Палестину».