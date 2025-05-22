Россиянка, осужденная за ненависть к русским, планировала служить по контракту

По данным следствия, женщина вела себя агрессивно, громко ругалась в подъезде на строителей и других людей, выражая при этом вражду к русским. В руках она держала предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелила холостыми патронами в сторону мужчин. Позже у нее был изъят пневматический пистолет.