Россиянка, осужденная за ненависть к русским, планировала служить по контракту

37-летняя москвичка, ранее осужденная на два года колонии за хулиганство на почве ненависти к русским, намеревалась заключить контракт с Министерством обороны РФ. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости: «вину признала, в содеянном раскаялась… намерена заключить контракт с министерством обороны РФ».
По данным следствия, женщина вела себя агрессивно, громко ругалась в подъезде на строителей и других людей, выражая при этом вражду к русским. В руках она держала предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелила холостыми патронами в сторону мужчин. Позже у нее был изъят пневматический пистолет.
На суде подсудимая признала вину и раскаялась, а также заявила о намерении заключить контракт с военным ведомством. Ее адвокат сообщила, что приговор обжалован не был. Ранее женщину также штрафовали на две тысячи рублей за демонстрацию запрещенной символики в соцсетях.
Как пояснила осужденная, ее поведение было вызвано личными проблемами и нервным срывом. Суд назначил наказание в виде двух лет колонии.
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