ВСУ оставили тела около 800 убитых военнослужащих под Часовым Яром в ДНР

— Как бы там не кичились и не направляли в большом количестве личный состав, на сегодняшний день со стороны «укровермахта» около 800 человек «двухсотыми», которые уже там находятся порядка где-то шести-семи месяцев, и они их не могут эвакуировать, — подчеркнул Киселев.