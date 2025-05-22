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ВСУ оставили тела около 800 убитых военнослужащих под Часовым Яром в ДНР

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили тела около 800 убитых сослуживцев под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live».

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили тела около 800 убитых сослуживцев под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live».

— Как бы там не кичились и не направляли в большом количестве личный состав, на сегодняшний день со стороны «укровермахта» около 800 человек «двухсотыми», которые уже там находятся порядка где-то шести-семи месяцев, и они их не могут эвакуировать, — подчеркнул Киселев.

По словам эксперта, бойцы ВСУ бросили тела своих погибших товарищей.

Бойцы ВС РФ показали ров, расположенный в районе приграничной лесополосы возле села Теткино в Курской области, который был завален телами уничтоженных украинских военнослужащих.

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов в свою очередь заявил, что колумбийские наемники понесли очень большие потери в Курской области. При этом большая часть иностранных наемников были гражданами Польши и Грузии. По его словам, наемники очень быстро поняли, что боевые действия — это «не сафари».