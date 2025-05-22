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Успокаивает, но меняет сердечные ритмы: в Приморье назвали особенности каждого вида чая

В Роспотребнадзоре Приморья назвали особенности каждого вида чая.

Источник: Комсомольская правда

Как и от чего можно лечиться чаем? Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Приморского края. Подробнее — в материале «КП — Дальний Восток».

Что может быть лучше чашечки свежего чая ранним солнечным утром на веранде? Это и вкусно, и полезно. И каждый вид этого напитка обладает разными полезными свойствами.

К примеру, каркаде отвечает за поддержание уровня калия, магния и цинка в организме. Но при изжоге его лучше не пить.

Ферментированные чаи содержат большое количество пробиотиков и укрепляют иммунитет. Черный чай полезен людям с низким давлением. Зеленый же, напротив, лучше пить при высоком давлении.

При выборе травяного чая нужно изучить свойства каждого вида. Например, ромашка и чабрец — травы для всех. А вот шалфей и солодка могут повлиять на гормональный фон. Пустырник, как известно, успокаивает, но меняет сердечные ритмы. Мяту не желательно пить при проблемах с желчевыводящими путями.

Кстати, кофеин в чае тоже есть. Поэтому на ночь лучше пить успокаивающие напитки.

Можно добавить в чай дольку лимона. Однако специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в лимоне при нагревании разрушается витамин С, но сохраняются полезные эфирные масла. Также полезно добавлять к чаю ягоды или мед.

В день рекомендуется выпивать не более двух чашек чая. Хотя все зависит от индивидуальных особенностей организма.