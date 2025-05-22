Успокаивает, но меняет сердечные ритмы: в Приморье назвали особенности каждого вида чая

При выборе травяного чая нужно изучить свойства каждого вида. Например, ромашка и чабрец — травы для всех. А вот шалфей и солодка могут повлиять на гормональный фон. Пустырник, как известно, успокаивает, но меняет сердечные ритмы. Мяту не желательно пить при проблемах с желчевыводящими путями.