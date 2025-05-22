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Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. Выпускники профильных вузов в этом году не смогут закрыть потребности школ и детских садов в специалистах. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила замглавы администрации Симферополя — начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация не могу сказать, что выровнялась, но она стала более-менее лучше. Пришли молодые специалисты из Крымского федерального университета, Крымского инженерно-педагогического университета. Но этого недостаточно», — отметила она.

В школах по-прежнему не хватает педагогов по профильным предметам, наибольшая сложность с учителями физики и химии, отметила Сухина, а также требуются учителя начальных классов.

Но в школах еще ситуация более-менее. На сегодняшний день мы испытываем потребность в специалистах в дошкольных учреждениях. Это воспитатели и помощники. У нас не полностью заполнены дошкольные учреждения педагогическим кадрами.

отметила Сухина

По ее словам, в Симферополе открываются новые школы, классы и детские сады, и потребность в специалистах растет еще больше.

«Честно сказать, надежды нет на выпуск этого года, потому что все выпускники уже трудоустроены, они совмещают работу и обучение», — пояснила замглавы администрации столицы.

Ранее директор Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна КФУ им. В. И. Вернадского Галина Пехарь рассказала, что в учебных заведениях среднего профессионального образования в Крыму отмечают нехватку учителей общеобразовательных дисциплин.