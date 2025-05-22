Школам и детским садам Крыма не хватает специалистов

«Ситуация не могу сказать, что выровнялась, но она стала более-менее лучше. Пришли молодые специалисты из Крымского федерального университета, Крымского инженерно-педагогического университета. Но этого недостаточно», — отметила она.
В школах по-прежнему не хватает педагогов по профильным предметам, наибольшая сложность с учителями физики и химии, отметила Сухина, а также требуются учителя начальных классов.
Но в школах еще ситуация более-менее. На сегодняшний день мы испытываем потребность в специалистах в дошкольных учреждениях. Это воспитатели и помощники. У нас не полностью заполнены дошкольные учреждения педагогическим кадрами.
По ее словам, в Симферополе открываются новые школы, классы и детские сады, и потребность в специалистах растет еще больше.
«Честно сказать, надежды нет на выпуск этого года, потому что все выпускники уже трудоустроены, они совмещают работу и обучение», — пояснила замглавы администрации столицы.
Ранее директор Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна КФУ им. В. И. Вернадского Галина Пехарь рассказала, что в учебных заведениях среднего профессионального образования в Крыму отмечают нехватку учителей общеобразовательных дисциплин.