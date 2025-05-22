Их нравы: артисты балета обвинили художественного руководителя в создании «токсичной среды»

«Я отказываюсь от всего, от своей карьеры, от своей работы, потому что я не могу поддерживать такое поведение и такой низкий уровень мастерства, которые могут все разрушить», — сказал он телекомпании NDR, заявив, что у него пока нет новой должности. Он обвинил Вольпи в том, что он «очень хорошо умеет продавать свои идеи, но качество, которое он обеспечивает, оставляет желать лучшего».