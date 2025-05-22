Их нравы: артисты балета обвинили художественного руководителя в создании «токсичной среды»

Артисты Гамбургского балета обвиняют художественного руководителя в создании «токсичной среды». Более половины танцоров труппы направили министру письмо с критикой Демиса Вольпи, а пять солистов подали в отставку.
Артисты балета одной из ведущих немецких трупп, как сообщается, выступили с резкой критикой в адрес своего нового художественного руководителя, обвинив его в создании «токсичной рабочей среды», пишет The Guardian.
Более половины из 63 танцоров, входящих в труппу, жаловались на невыносимые условия труда под руководством художественного руководителя Гамбургского балета Демиса Вольпи, который присоединился к труппе в сентябре прошлого года, сменив американского хореографа Джона Ноймайера.
Ноймайеру, который ушел на пенсию в прошлом году в возрасте 86 лет после 51 года работы на этом посту, приписывают то, что он вывел немецкую труппу из относительной безвестности на позиции, получившие мировую известность в мире танца, отмечает The Guardian.
Но настроение в труппе сейчас неспокойное, согласно письму, написанному в прошлом месяце министру культуры Гамбурга Карстену Бросде и опубликованному авторитетными немецкими СМИ. Пятеро из 11 первых солистов, которые считаются звездами ансамбля, объявили о своем уходе и должны покинуть труппу в конце текущего сезона. Как коллективно, так и индивидуально они жаловались на отсутствие у Вольпи лидерских качеств и художественного опыта, а также на «глубокое недоверие, которое он испытывает к своим сотрудникам».
«Нынешнее руководство создает все больше внутренних проблем и токсичную рабочую среду из-за плохой коммуникации, отсутствия прозрачности и зачастую пренебрежительного отношения», — говорится в письме.
Критику поддержали танцоры из труппы Ballett am Rhein в Дюссельдорфе, где Вольпи возглавлял труппу в течение четырех лет. Они говорят, что их коллеги из Гамбурга побудили их рассказать о своем собственном опыте общения с Вольпи.
В письме, также адресованном гамбургскому министру Бросде, 17 рейнских танцоров написали: «За время работы у нас мы обнаружили, что герр Вольпи создал рабочую среду, характеризующуюся непоследовательностью в общении, отсутствием прозрачности и атмосферой страха и неуверенности. Конструктивная обратная связь часто приводила к негативным последствиям, что затрудняло открытый обмен мнениями и подрывало доверие».
Танцоры предупреждают в письме: «Это только вопрос времени, когда будет утрачено не только наследие Джона Ноймайера, но и высокие стандарты и международная репутация, которыми пользуется компания».
Первый солист «Гамбурга» Александр Траш, который пришел в труппу после переезда в Гамбург с Украины, сказал, что он «бросает все», уходя спустя 23 года, потому что не мог мириться с существующей ситуацией.
«Я отказываюсь от всего, от своей карьеры, от своей работы, потому что я не могу поддерживать такое поведение и такой низкий уровень мастерства, которые могут все разрушить», — сказал он телекомпании NDR, заявив, что у него пока нет новой должности. Он обвинил Вольпи в том, что он «очень хорошо умеет продавать свои идеи, но качество, которое он обеспечивает, оставляет желать лучшего».
Другими солистами, объявившими о своем уходе, названы Мадока Сугаи, Якопо Беллусси, Кристофер Эванс и Алессандро Фрола. 30-летняя Сугаи из японского города Ацуги подтвердила в интервью Die Zeit, что ее уход был связан со стилем руководства Вольпи. 30-летний Эванс из Лавленда, штат Колорадо, который стал первым солистом, объявившим о своем уходе, сказал газете: «Я не думаю, что Вольпи понимает нас или имеет хоть какое-то представление о том, сколько труда и страсти мы вкладываем в нашу работу».
Как отмечает The Guardian, 39-летний Вольпи, уроженец Германии и Аргентины, опроверг обвинения в интервью газете Hamburger Abendblatt на прошлой неделе. Совсем недавно он заявил Rheinische Post: «Интенсивные обсуждения возможны и ведутся прямо сейчас». Худрук сказал Die Zeit, что хотел бы ответить на письмо танцоров, но сказал, что они еще не отправили его ему. «У меня нет этого письма», — сказал он, добавив, что «готов поработать над этим», но для этого «критика должна быть доведена до моего сведения».
По словам Вольпи, в балетную труппу был назначен тренер, «специализирующийся на процессах перемен» в области исполнительского искусства, в обязанности которого будет входить посредничество между сторонами.
Тем временем труппа продолжает репетировать первую балетную постановку, поставленную Вольпи для Гамбурга в июле, — экранизацию романа Германа Гессе «Демиан», повествующую о взрослении, в которой исследуются темы идентичности и морали. Ожидается, что танцевальные критики уделят им гораздо больше внимания, чем обычно.