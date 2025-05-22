В Польше назвали самое опасное море в мире: там «царит анархия»

После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона даст ответ в случае злоупотребления со стороны кораблей Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря. Особенно если они будут создавать угрозу и риски для интересов государства и безопасного судоходства в акватории.