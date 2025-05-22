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В Польше назвали самое опасное море в мире: там «царит анархия»

Глава МИД Польши Сикорский назвал Балтийское море самым опасным в мире.

Источник: Комсомольская правда

Балтийское море — самое опасное в мире из-за «царящей в нем анархии» и множества инцидентов с повреждением инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Польское агентство печати.

«Эта анархия на морях, связанная с так называемыми удобными флагами или даже судами без флагов, должна прекратиться», — уверен глава внешнеполитического ведомства.

Дипломат настаивает — суда, равно как и самолеты, должны иметь владельцев и страны, которые отвечали бы за эксплуатацию кораблей.

«Балтийское море в настоящее время является самым опасным морем в мире», — уверен Сикорский.

Министр отметил, даже если все инциденты на Балтике — несчастные случаи, все равно их слишком много. А устранение последствий — очень дорогостоящее.

Один из последних инцидентов, напомним, произошел 14 мая, когда в Финском заливе военные Эстонии пытались захватить танкер Jaguar, который под флагом Габона следовал в российский Приморск.

После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона даст ответ в случае злоупотребления со стороны кораблей Североатлантического альянса в акватории Балтийского моря. Особенно если они будут создавать угрозу и риски для интересов государства и безопасного судоходства в акватории.