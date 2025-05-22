В Челябинске перенесли парад дорожной техники на площади Революции

Анонсированный на пятницу, 23 мая, парад дорожной техники в Челябинске перенесен на следующую пятницу, 3 июня. Об этом сообщает организатор, ФКУ Упрдор «Южный Урал». Место и время начала мероприятия не изменится: парад пройдет на площади Революции и начнется в 10 утра.
Планируется, что в параде примут участие машиностроительные компании Челябинска и области, которые представят несколько десятков единиц автомобилей и спецтехники, предназначенных для дорожно-строительных работ. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» пообещали, что список участников будет расширен. Более подробная программа будет опубликована ближе к дате парада.
Это будет второй подобный парад в Челябинске. О том, как мероприятие проходило год назад, читайте в нашем репортаже.