В Челябинске перенесли парад дорожной техники на площади Революции

Планируется, что в параде примут участие машиностроительные компании Челябинска и области, которые представят несколько десятков единиц автомобилей и спецтехники, предназначенных для дорожно-строительных работ. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» пообещали, что список участников будет расширен. Более подробная программа будет опубликована ближе к дате парада.