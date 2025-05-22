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В Челябинске перенесли парад дорожной техники на площади Революции

Парад дорожной техники в Челябинске перенесен на 3 июня.

Источник: Комсомольская правда

Анонсированный на пятницу, 23 мая, парад дорожной техники в Челябинске перенесен на следующую пятницу, 3 июня. Об этом сообщает организатор, ФКУ Упрдор «Южный Урал». Место и время начала мероприятия не изменится: парад пройдет на площади Революции и начнется в 10 утра.

Планируется, что в параде примут участие машиностроительные компании Челябинска и области, которые представят несколько десятков единиц автомобилей и спецтехники, предназначенных для дорожно-строительных работ. В ФКУ Упрдор «Южный Урал» пообещали, что список участников будет расширен. Более подробная программа будет опубликована ближе к дате парада.

Это будет второй подобный парад в Челябинске. О том, как мероприятие проходило год назад, читайте в нашем репортаже.