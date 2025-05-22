В Аларском районе 10 бывшим работникам задолжали зарплаты на четверть миллиона

В Аларском районе надзорное ведомство узнало о серьезном нарушении трудового законодательства. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, десять бывших работников местного муниципального предприятия не получили причитающиеся им выплаты на общую сумму свыше 250 тысяч рублей после увольнения в июне 2023 года.
— Поскольку организация-работодатель фактически деятельность не осуществляло, — пояснили в ведомстве.
Прокуратура оперативно отреагировала на ситуацию, направив учредителю предприятия представление об устранении нарушений. Благодаря своевременному вмешательству надзорного органа все уволенные работники наконец получили заработанные деньги.