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В Аларском районе 10 бывшим работникам задолжали зарплаты на четверть миллиона

После вмешательства прокуратуры работники получили деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Аларском районе надзорное ведомство узнало о серьезном нарушении трудового законодательства. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, десять бывших работников местного муниципального предприятия не получили причитающиеся им выплаты на общую сумму свыше 250 тысяч рублей после увольнения в июне 2023 года.

— Поскольку организация-работодатель фактически деятельность не осуществляло, — пояснили в ведомстве.

Прокуратура оперативно отреагировала на ситуацию, направив учредителю предприятия представление об устранении нарушений. Благодаря своевременному вмешательству надзорного органа все уволенные работники наконец получили заработанные деньги.