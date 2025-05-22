В декрет предложили по очереди отправлять отца и мать

Такой подход выравнивает положение женщин и мужчин на рынке труда.
Обязательный отпуск по уходу за ребенком для обоих родителей — распространенная практика в европейских странах. Это дает возможность матери быстрее вернуться к работе после рождения ребенка и не потерять квалификацию. Кроме того, эксперты считают, что такая мера выравнивает положение женщин и мужчин на рынке труда. URA.RU обратилось к экономистам, депутатам и демографам, чтобы узнать применима ли подобная практика в России.
В странах Северной Европы отпуск по уходу за ребенком называют родительским. И в нем есть обязательные несколько недель, взять которые может только отец. Если по каким-то причинам мужчина их не использует, эта часть отпуска просто сгорает. Маме его в любом случае передать не получится. Стоит отметить, что в России папы также могут взять отпуск по уходу за ребенком, но по собственному желанию. Этим правом у нас могут воспользоваться даже бабушки, дедушки, дяди или тети. Однако никаких обязательных отцовских квот российское законодательство не предусматривает.
В России мать в декретном отпуске чаще замещают бабушкиФото: Илья Московец © URA.RU.
В декрет идет тот, у кого меньше зарплата.
Официальной статистики о том, кто чаще всего в России замещает мать в декретном отпуске, нет, но, скорее всего, это бабушки, а не отцы. Об этом URA.RU рассказала профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына. «С точки зрения экономики это задача выбора: кто больше теряет или приобретает? — говорит она. — Если зарплата бабушки значительно меньше, чем у матери, то в декрет выгоднее идти ей».
По словам экономиста, с отцами такая ситуация происходит намного реже, но в принципе тоже возможна. Стимулом пойти в отпуск по уходу за ребенком для мужчин может быть и тот факт, что по закону такого сотрудника нельзя уволить до достижения ребенком трех лет. «Это может быть актуально для тех, кто рискует потерять работу, скажем, при сокращении штата», — говорит она.
Профессор уверена, что обязательное привлечение отцов к отпуску по уходу за ребенком никак не простимулирует рождаемость, потому что денег семье это не прибавляет. «Может быть, несколько снижают потенциальную нагрузку на ясли и детские сады, поскольку есть больше возможностей кому-то оставаться с ребенком дома, кому это сейчас удобнее, — говорит она. — Ну и дети здоровее дома. Только больше их от этого не станет».
Отцам положена такая же поддержка, что и мамам-декретницам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Если отправлять в декрет отцов, на них нужно распространить меры поддержки, предусмотренные для мам.
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала URA.RU, что еще в середине 2000-х годов вместе с коллегами врачами посещала страны Европы как раз для того, чтобы изучить опыт совмещенного родительского отпуска. «Мы даже приходили в дома тех семей, где как раз была папина очередь сидеть с детьми», — говорит парламентарий.
По ее словам, идея заслуживает внимания с точки зрения обеспечения участия отцов в воспитании ребенка. «Но никаких резких действий в плане принятия подобных норм в России я бы сейчас делать не стала, — говорит она. — Каждая семья должна сама принять для себя такое решение, сколько находится в декрете папе, а сколько маме».
При этом в беседе с журналистом агентства Буцкая отметила, что на пап, которые выходят в отпуск по уходу за ребенком, стоит предусмотреть такие же меры поддержки, которые сейчас действуют для женщин-декретниц. «Например, по получению образования во время этого отпуска», — уверена она.
Российские мужчины иногда заменяют женщин в декретном отпуске, если у них успешнее карьераФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В России подобная мера рискует не прижиться в силу традиций.
Чтобы понять, насколько совместный родительский отпуск по уходу за ребенком применим в России, эту практику для начала нужно изучить, отметила в разговоре с URA.RU зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Елена Цунаева. «Соответствует ли подобная мера российскому законодательству, и потребуются ли какие-то серьезные изменения в законе, — пояснила она. — А, кроме того, спросить самих молодых родителей, планирующих пополнение в семье, насколько для них это будет востребовано».
По словам депутата, в России мужчины заменяют женщин в декретном отпуске, когда карьерные устремления матерей оказываются более перспективными, либо если папа работает на фрилансе. Цунаева считает, что опыт скандинавских стран может не прижиться в России в силу культурных и экономических различий. «Однако если после мониторинга будет понятно, что эта мера станет одним из стимулов увеличивать количество детей в семье, то может и стоит попробовать, — считает она. — Но я бы не рассчитывала, что это решит все наши проблемы с демографией».
В демографическом эффекте предложения отправлять в декрет отцов сомневается и демограф Владимир Тимаков. Однако считает, что плюсы от такого решения несомненно будут. «Понятно, что в таком формате, как в скандинавских странах у нас это невозможно, — говорит он, — У нас все-таки существует культура, в основе которой мужчина должен кормить семью, но фактически это далеко не всегда получается».
Совместный декрет решает проблему трудоустройства женщин после рождения детейФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Обязательное участие отцов в уходе за ребенком исключает дискриминацию женщин со стороны работодателей.
Опыт скандинавских стран в первую очередь решает вопрос не поднятия рождаемости, а проблему трудоустройства женщин после рождения детей. Об этом URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «У всех развитых стран стоит такая проблема, — отметил он. — И все ищут способы, как сделать так, чтобы, женщина не выпадала из социальной жизни, особенно если мы стремимся к многодетности». По словам Сафонова, рождение трех детей не должно приводить к тому, что женщина будет просто заперта в домашнем хозяйстве. И в этом смысле опыт Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии, где предусмотрено обязательное участие обоих родителей в уходе за ребенком, заслуживает внимания. «Во-первых, это укрепляет семью, — считает собеседник агентства. — Во-вторых, сокращает периоды отсутствия на рынке труда женщин и потери страхового стажа». Кроме того, при таком подходе женщина в меньшей степени подвергается дискриминации со стороны работодателей. «На рынке труда происходит выравнивание положения как мужчин, так и женщин, — говорит Сафонов. — Мы понимаем, что если и мать, и отец в обязательном порядке выходят с рынка труда для ухода за ребенком, работодателю ничего не остается делать, как принимать это как объективные обстоятельства, диктуемые государством». По мнению экономиста, это в большей степени оказывает воспитательный эффект на работодателей и сокращает проблемы с последующим трудоустройства и выходом на рынок труда женщин.
Однако с мнением Сафонова не соглашается депутат Елена Цунаева. «Мне кажется, это немного натянутый вывод, потому что у нас сложилась другая культура взаимоотношений работника и работодателя, — говорит она. — И все-таки Скандинавия — это небольшие государства, и отрасли экономики у них не такие разнообразные, как у нас. В России в зависимости от региона могут сильно отличаться как представленные отрасли, так и структура занятости мужчин и женщин». При этом Цунаева отмечает, что на рассмотрение Госдумы систематически поступают предложения по облегчению труда для матерей: о введении четырехдневной недели или сокращении рабочего дня. «Вот это действительно палка о двух концах, — говорит она. — Понимая, что ему придется выкручиваться с точки зрения организации рабочего процесса, работодатель при принятии таких мер может наоборот уйти в сторону дискриминации». Депутат отметила, что это один из доводов, почему такие законопроекты комитет по труду Госдумы рекомендует к отклонению.