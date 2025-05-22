В декрет предложили по очереди отправлять отца и мать

Опыт скандинавских стран в первую очередь решает вопрос не поднятия рождаемости, а проблему трудоустройства женщин после рождения детей. Об этом URA.RU рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «У всех развитых стран стоит такая проблема, — отметил он. — И все ищут способы, как сделать так, чтобы, женщина не выпадала из социальной жизни, особенно если мы стремимся к многодетности». По словам Сафонова, рождение трех детей не должно приводить к тому, что женщина будет просто заперта в домашнем хозяйстве. И в этом смысле опыт Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии, где предусмотрено обязательное участие обоих родителей в уходе за ребенком, заслуживает внимания. «Во-первых, это укрепляет семью, — считает собеседник агентства. — Во-вторых, сокращает периоды отсутствия на рынке труда женщин и потери страхового стажа». Кроме того, при таком подходе женщина в меньшей степени подвергается дискриминации со стороны работодателей. «На рынке труда происходит выравнивание положения как мужчин, так и женщин, — говорит Сафонов. — Мы понимаем, что если и мать, и отец в обязательном порядке выходят с рынка труда для ухода за ребенком, работодателю ничего не остается делать, как принимать это как объективные обстоятельства, диктуемые государством». По мнению экономиста, это в большей степени оказывает воспитательный эффект на работодателей и сокращает проблемы с последующим трудоустройства и выходом на рынок труда женщин.