Объявленный в розыск Гасанов переписал квартиру в «Москве-Сити» на другого человека

14 мая МВД России объявило в розыск блогера-миллионника по уголовному делу об отмывании денежных средств. Его заочно арестовали, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф. Сам же Гасанов заявил, что оплатил все налоги и штрафы. Он отметил, что отдал сумму в размере 320 миллионов рублей. Почему Гасанова подозревают в намеренном сокрытии доходов, разбиралась «Вечерняя Москва».