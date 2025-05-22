Объявленный в розыск Гасанов переписал квартиру в «Москве-Сити» на другого человека

Блогер Гусейн Гасанов переписал свою квартиру в «Москве-Сити» на нового собственника. Сделка была проведена после того, как Гасанов был объявлен в международный розыск, и, по всей видимости, направлена на предотвращение ареста недвижимости. Об этом в четверг, 22 мая, сообщает Shot.
Ранее Гасанов активно распродавал свое имущество в России. Вначале он избавился от своего Rolls-Royce Cullinan 2020 года стоимостью около 50 миллионов рублей, а затем выставил на продажу трехкомнатные апартаменты в Neva Towers площадью 124 квадратных метра на 44-м этаже.
После отъезда из страны блогер сдавал апартаменты в аренду за 749 тысяч рублей в месяц, а затем выставил их на продажу за 100 миллионов рублей, но долго не мог найти покупателей.
По информации, обнародованной Telegram-каналом, собственник квартиры изменился 19 мая — уже после объявления Гасанова в розыск. Предположительно, блогер переоформил апартаменты на кого-то из знакомых, чтобы избежать их ареста.
14 мая МВД России объявило в розыск блогера-миллионника по уголовному делу об отмывании денежных средств. Его заочно арестовали, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф. Сам же Гасанов заявил, что оплатил все налоги и штрафы. Он отметил, что отдал сумму в размере 320 миллионов рублей. Почему Гасанова подозревают в намеренном сокрытии доходов, разбиралась «Вечерняя Москва».