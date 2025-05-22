Мингорисполком отреагировал на жалобу про крик ворон по утрам, передает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что во время личного приема граждан, который провел заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун 21 мая, жительница Советского района пожаловалась на огромное количество ворон, которые будят жителей на рассвете. Она уточнила, что жить в зеленом квартале невозможно. Женщина высказала мнение, что причина большого числа ворон состоит в том, что их подкармливают местные жители. В связи в этим она поинтересовалась, почему в Минске не специальной службы отлова птиц.
В свою очередь, замглавы Мингорисполкома напомнил, что в городе ведется отлов беспризорных собак и кошек, но для их содержания оборудованы специальные помещения.
— А куда вы предлагаете девать ворон? Животные тоже находятся под охраной закона, просто так расправляться с ними нельзя. Но я понял вашу проблему, и специалисты комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды подумают, что можно сделать в данной ситуации, — акцентировал внимание Олег Корзун.
Кроме того, представитель Мингорисполкома посоветовал женщине реагировать на случаи, если люди прикармливают ворон, поясняя, что подобное делать не стоит.
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