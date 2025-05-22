Мингорисполком отреагировал на жалобу про крик ворон по утрам

Сообщается, что во время личного приема граждан, который провел заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун 21 мая, жительница Советского района пожаловалась на огромное количество ворон, которые будят жителей на рассвете. Она уточнила, что жить в зеленом квартале невозможно. Женщина высказала мнение, что причина большого числа ворон состоит в том, что их подкармливают местные жители. В связи в этим она поинтересовалась, почему в Минске не специальной службы отлова птиц.