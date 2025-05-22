Разработано стереозрение для беспилотников на основе ИИ

САМАРА, 22 мая. /ТАСС/. Нейросетевая навигационная система для беспилотных летательных аппаратов, позволяющая им автономно от оператора следовать заданным маршрутом, разработана в Самарском университете имени Королева. В основе программного комплекса — технологии искусственного интеллекта и технического зрения, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые Самарского университета имени Королева разработали программный комплекс навигации с искусственным интеллектом и системой стереозрения для БПЛА. Разработка, получившая название “Навигатор”, позволяет беспилотникам в автономном режиме, без участия человека, следовать по заданным маршрутам, обходя запретные для полета зоны и самостоятельно реагируя на внезапно возникающие впереди препятствия — например, в виде летящих навстречу птиц или БПЛА», — рассказали в пресс-службе.
Как отметил профессор, директор Института искусственного интеллекта и руководитель центра «Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем» Самарского университета Артем Никоноров, система «Навигатор» позволяет разделить пространство полета БПЛА на транспортные коридоры, отдельно выделяя запретные для полетов зоны и обнаруживая подвижные и неподвижные препятствия в воздухе. Применение системы на борту агродронов покажет, к примеру, какие участки поля нужно поливать и обрабатывать, а какие нет, и не позволит аппарату случайно вылететь за пределы поля.
По информации ученых университета, одна из особенностей «Навигатора» — стереозрение, позволяющее программному комплексу работать с видеопотоками, одновременно получаемыми с двух видеокамер. Благодаря этому достигается точность определения расстояния до объекта и рельефа поверхности. Стандартные беспилотники используют изображение только с одной камеры. «Навигатор» может спланировать полеты сразу нескольких БПЛА в единой полетной зоне, чтобы они друг другу не мешали, и обеспечить безопасность при срочной посадке в незапланированном месте, анализируя данные с видеокамеры. Система позволяет беспилотнику не терять ориентацию даже при потере сигнала GPS.
Нейросетевая навигационная система создана по заказу индустриального партнера университета — компании «Транспорт будущего». Роспатент выдал на разработку свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. По словам разработчиков, система в перспективе будет дополняться и другими полезными программными модулями, отвечающими за различные направления будущей отечественной экосистемы безопасности беспилотных авиасистем.