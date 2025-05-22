Разработано стереозрение для беспилотников на основе ИИ

По информации ученых университета, одна из особенностей «Навигатора» — стереозрение, позволяющее программному комплексу работать с видеопотоками, одновременно получаемыми с двух видеокамер. Благодаря этому достигается точность определения расстояния до объекта и рельефа поверхности. Стандартные беспилотники используют изображение только с одной камеры. «Навигатор» может спланировать полеты сразу нескольких БПЛА в единой полетной зоне, чтобы они друг другу не мешали, и обеспечить безопасность при срочной посадке в незапланированном месте, анализируя данные с видеокамеры. Система позволяет беспилотнику не терять ориентацию даже при потере сигнала GPS.