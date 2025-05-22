В самарскую поликлинику № 4 поставили 10 новых электрокардиографов по нацпроекту

В одной из поликлиник Самары появились новые электрокардиографы. Подробности рассказали в минздраве области.
Стало известно, что в поликлинику № 4 поставили 10 новых аппаратов в рамках проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Подобная техника используется для лечения кожи, снятия боли и отеков при артрозе, артрите и остеохондрозе.
Также, аппартат положительно влияет на кровообращение и метаболизм.
В ведомстве подчеркивают, что в организацию будут поставлены еще 812 единиц техники.
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