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В самарскую поликлинику № 4 поставили 10 новых электрокардиографов по нацпроекту

В одной из поликлиник Самары появились новые электрокардиографы.

В одной из поликлиник Самары появились новые электрокардиографы. Подробности рассказали в минздраве области.

Стало известно, что в поликлинику № 4 поставили 10 новых аппаратов в рамках проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Подобная техника используется для лечения кожи, снятия боли и отеков при артрозе, артрите и остеохондрозе.

Также, аппартат положительно влияет на кровообращение и метаболизм.

В ведомстве подчеркивают, что в организацию будут поставлены еще 812 единиц техники.

Больше новостей о Самаре и области в телеграм-канале «МК в Самаре».