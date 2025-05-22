В Братске ограничат продажу алкоголя в день проведения Последнего звонка

— Под действие запрета попадают все виды алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Исключение составляют только предприятия общественного питания, где продажа алкоголя в этот день будет разрешена в установленное время, — сказано в сообщении администрации.