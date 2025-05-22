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В Братске ограничат продажу алкоголя в день проведения Последнего звонка

Запрет будет действовать 24 мая с 8 утра до 11 вечера.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске 24 мая 2025 года будет запрещена продажа спиртного с 8:00 до 23:00. Как стало известно КП-Иркутск, это распоряжение городской администрации № 308 от 21 февраля, связанного с проведением праздника Последнего звонка.

— Под действие запрета попадают все виды алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Исключение составляют только предприятия общественного питания, где продажа алкоголя в этот день будет разрешена в установленное время, — сказано в сообщении администрации.

Данная мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности во время проведения торжественных мероприятий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области ученые придумали план спасения ольхонской полевки.