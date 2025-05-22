Вулкан угрожает испанской военной базе в Антарктиде

Вулканолог Рамон Ортис из Национального исследовательского совета Испании, отметил, что на острове фиксируется до 80 землетрясений в день. Он считает, что это указывает на риск мощного извержения в ближайшем будущем, которое может привести к затоплению острова. В этом году вулкан стал менее активным, жерло сократилось на четыре сантиметра, но ученые остаются настороже.