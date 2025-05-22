Вулкан угрожает испанской военной базе в Антарктиде

На острове Десепшн в Антарктиде ученые и военные внимательно следят за активностью вулкана, который в прошлом уничтожил научные станции Чили и Великобритании. Вулканолог Белен Росадо из Университета Кадиса сообщила, что движение магмы вызывает деформацию острова, из-за чего жерла вулкана периодически открываются и закрываются. Из-за этого существует угроза для испанской военной базы, пишет El Pais.
Команда вулканолога годами измеряет расстояние между испанской базой и разрушенной чилийской станцией, расположенной в шести километрах через кальдеру, затопленную Южным океаном. В 2019—2020 годах деформация достигла критического уровня, изменив сигнал вулканической активности с зеленого на желтый. По словам Росадо, если бы процесс продолжился, смещение могло составить 20 сантиметров за год, что крайне опасно.
Вулканолог Рамон Ортис из Национального исследовательского совета Испании, отметил, что на острове фиксируется до 80 землетрясений в день. Он считает, что это указывает на риск мощного извержения в ближайшем будущем, которое может привести к затоплению острова. В этом году вулкан стал менее активным, жерло сократилось на четыре сантиметра, но ученые остаются настороже.
Глава Испанского полярного комитета Кесада добавил, что в 2015 году из-за роста активности вулкана также объявили тревогу. Тогда ученые опасались необходимости срочной эвакуации и уведомили международное сообщество об угрозе.
Остров Десепшн привлекает туристов: в прошлом году Антарктиду посетили 125 тысяч человек. Туристы купаются у руин чилийской базы, несмотря на фумаролы, нагревающие воду. Угроза извержения остается реальной, и ученые продолжают следить за вулканом, чтобы предотвратить катастрофу.
Ранее стало известно, что на минувших выходных в Индонезии, на острове Флорес, произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. В результате инцидента произошёл выброс пепла на высоту более 800 метров.