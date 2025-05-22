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Стоимость бензина АИ-98 в Ростовской области превысила 82 рубля за 1 литр

Майские цены на бензин в Ростовской области выяснили специалисты Росстата.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в очередной раз обновились цены на горючее. Средняя стоимость бензина к началу этой недели составляла 61,04 рубля за 1 литр (месяц назад было 60,77 рубля), сообщает Росстат.

Расценки по отдельным маркам выглядят следующим образом:

— АИ-92: 56,84 рубля;

— АИ-95: 63,18 рубля;

— АИ-98 и выше: 82,06 рубля;

— Дизельное топливо: 66,62 рубля.

Добавим, общая цена за бензин по ЮФО на отчетный период с 13 по 19 мая 2025 года составляла 61,37 рубля, за дизель — 68,12 рубля. Стоимость по России — 59,78 и 71,34 рубля соответственно.

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