В России вернулась рекордно низкая безработица

«В феврале уровень безработицы незначительно вырос по сравнению с январем и составил 2,4% от рабочей силы. Но уже по итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года, — 2,3%», — сообщила Голикова журналу «Эксперт».