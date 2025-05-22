Платформа, ставшая важным социальным лифтом в РФ, отмечает семилетие

«“Россия — страна возможностей”, созданная по поручению президента России Владимира Путина, отмечает семилетие», — говорится в пресс-релизе проекта. Платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад. В их числе — такие известные инициативы, как «Лидеры России», «Я — профессионал», «Флагманы образования» и «ТопБЛОГ». Всего участниками проектов стали более 25 миллионов человек.