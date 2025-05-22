Mash: блогер Гасанов избавился от квартиры в Москве, чтобы ее не арестовали

Российский блогер Гусейн Гасанов избавился от квартиры в Москве, которая оценивается в 100 миллионов рублей, чтобы спасти ее от ареста после возбуждения уголовного дела в отношении него. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Видеоблогер владел трехкомнатными апартаментами в элитном жилом комплексе Neva Towers. 124 квадратных метра с дизайнерским ремонтом и панорамным видом с 44-го этажа он сдавал за 750 тысяч, пока не жил в городе. Там он снимал видео, но вскоре решил переписать недвижимость. Такую сделку провернули представители Гасанова пару дней назад», — говорится в публикации.
Блогера обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год он уклонился от уплаты налогов общей суммой более 170 миллионов рублей и незаконно легализовал 20 миллионов. Сейчас Гасанов скрывается за границей, находясь в международном розыске. Его заочно арестовали.