Mash: блогер Гасанов избавился от квартиры в Москве, чтобы ее не арестовали

Блогера обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год он уклонился от уплаты налогов общей суммой более 170 миллионов рублей и незаконно легализовал 20 миллионов. Сейчас Гасанов скрывается за границей, находясь в международном розыске. Его заочно арестовали.