Юрист рассказала красноярцам о том, за какие действия против соседа можно сесть на 15 лет

«Оскорбление соседа может обойтись штрафом до 30 тысяч рублей. Однако, если конфликт перерастает в драку, угрозы и повреждение имущества, виновник может оказаться в тюрьме. За прямые угрозы в адрес соседа можно получить до пяти лет лишения свободы. Драка с соседом может быть квалифицирована по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая “Умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести” или “Побои”. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы», — пояснила Бельская NEWS.ru.