Юрист рассказала красноярцам о том, за какие действия против соседа можно сесть на 15 лет

Екатерина Бельская, адвокат, предупредила о том, что обычные ссоры с соседями иногда приводят к судебному разбирательству и серьезным последствиям.
Она подчеркнула, что не только физическое насилие, но и словесные оскорбления могут привести к штрафу. За более серьезные действия, такие как физическое насилие, предусмотрено реальное тюремное заключение.
«Оскорбление соседа может обойтись штрафом до 30 тысяч рублей. Однако, если конфликт перерастает в драку, угрозы и повреждение имущества, виновник может оказаться в тюрьме. За прямые угрозы в адрес соседа можно получить до пяти лет лишения свободы. Драка с соседом может быть квалифицирована по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая “Умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести” или “Побои”. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы», — пояснила Бельская NEWS.ru.
Адвокат отметила, что даже если пострадавший сосед не сразу обратится в правоохранительные органы, ситуация может стать серьезной. Для начала уголовного дела достаточно медицинского заключения и больничного листа.
Бельская подытожила, что для возбуждения уголовного дела избитому соседу необходимо лишь обратиться в травмпункт и получить больничный лист продолжительностью не менее 21 дня.