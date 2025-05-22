В Иркутской области молодежь получит 15 млн рублей на соцпроекты

В Иркутской области 34 инициативных жителя победили в первом сезоне грантового конкурса Росмолодежи. Общая сумма поддержки для региона составила более 15 миллионов рублей. Эти средства пойдут на реализацию социально значимых проектов в разных сферах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.