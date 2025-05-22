В Иркутской области молодежь получит 15 млн рублей на соцпроекты

В Иркутской области 34 инициативных жителя победили в первом сезоне грантового конкурса Росмолодежи. Общая сумма поддержки для региона составила более 15 миллионов рублей. Эти средства пойдут на реализацию социально значимых проектов в разных сферах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
Среди одобренных инициатив — организация патриотических и образовательных мероприятий, профориентационных программ, спортивных соревнований, экологических акций и культурных событий для подрастающего поколения.
— Молодежь Иркутской области традиционно получает гранты на реализацию своих социально значимых проектов. Поздравляю победителей и желаю им успешной реализации своих инициатив. Уверен, все проекты соберут свою целевую аудиторию и будут полезны для жителей региона, — прокомментировал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По словам министра по молодежной политике региона Маргариты Цыгановой, в прошлом году 26 участников из Иркутской области получили гранты на сумму свыше 14 миллионов рублей.
В масштабах страны конкурс собрал рекордное количество участников — 1,4 тысячи победителей разделили между собой 800 миллионов рублей. С 2011 года программа поддержки молодежных инициатив помогла реализовать 24 тысячи проектов на общую сумму 15 миллиардов рублей, став важнейшим инструментом государственной молодежной политики.