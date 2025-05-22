Метрополитен предупредил минчан про закрытый выход на станции «Площадь Победы»

В сообщении говорится, что в четверг, 22 мая, в 09.05 был временно закрыт вестибюль номер один. Речь идет про выход к монументу Победы на станции метро «Площадь Победы». В пресс-службе уточнили, что причина состоит в проведении торжественного мероприятия. Метрополитен принес извинения перед пассажирами за временные неудобства.