Метрополитен предупредил минчан про закрытый выход на станции «Площадь Победы»

Метрополитен сказал минчанам про закрытый выход на станции «Площадь Победы». Подробности обнародовали в пресс-службе минского метрополитена.
В сообщении говорится, что в четверг, 22 мая, в 09.05 был временно закрыт вестибюль номер один. Речь идет про выход к монументу Победы на станции метро «Площадь Победы». В пресс-службе уточнили, что причина состоит в проведении торжественного мероприятия. Метрополитен принес извинения перед пассажирами за временные неудобства.
В 09.30 в пресс-службе метрополитена уточнили, что названный выход был открыт на вход для пассажиров, но временно закрыт на выход.
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