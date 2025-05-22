Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метрополитен предупредил минчан про закрытый выход на станции «Площадь Победы»

Метрополитен предупредил минчан про закрытый выход из метро на «Площади Победы».

Источник: Комсомольская правда

Метрополитен сказал минчанам про закрытый выход на станции «Площадь Победы». Подробности обнародовали в пресс-службе минского метрополитена.

В сообщении говорится, что в четверг, 22 мая, в 09.05 был временно закрыт вестибюль номер один. Речь идет про выход к монументу Победы на станции метро «Площадь Победы». В пресс-службе уточнили, что причина состоит в проведении торжественного мероприятия. Метрополитен принес извинения перед пассажирами за временные неудобства.

В 09.30 в пресс-службе метрополитена уточнили, что названный выход был открыт на вход для пассажиров, но временно закрыт на выход.

Кстати, мы собрали, десять главных вопросов о кольцевой линии минского метро, которую начнут строить в 2026: сколько станций, какие районы охватит, пересадки, первый участок, что будет с транспортом.

Тем временем Мингорисполком отреагировал на жалобу про крик ворон по утрам.

Вместе с тем Минтруда сказало белорусам про дополнительную пенсию.