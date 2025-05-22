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Объявленный в розыск Гасанов нашёл лазейку, чтобы не потерять квартиру в «Москве-Сити» за 100 млн

Блогер Гусейн Гасанов, находящийся в международном розыске, переоформил право собственности на свою квартиру в «Москве-Сити». Сделка была проведена с целью избежать ареста недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Смена собственника произошла 19 мая, уже после объявления блогера в розыск. Предполагается, что Гасанов мог переоформить на кого-то из своих знакомых трёхкомнатные апартаменты в Neva Towers площадью 124 квадрата на 44-м этаже, чтобы предотвратить её арест.

Напомним, что блогер был заочно арестован по обвинению в легализации денежных средств в крупном размере. В настоящее время он находится в Объединённых Арабских Эмиратах. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Несмотря на это, Гасанов сохраняет оптимизм и продолжает активно вести свои социальные сети. Кроме того, блогер недавно пытался распродать своё имущество в России. Он выставил на продажу свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года стоимостью около 50 миллионов рублей, а затем и трёхкомнатную квартиру в Neva Towers за 100 млн рублей.