Объявленный в розыск Гасанов нашёл лазейку, чтобы не потерять квартиру в «Москве-Сити» за 100 млн

Напомним, что блогер был заочно арестован по обвинению в легализации денежных средств в крупном размере. В настоящее время он находится в Объединённых Арабских Эмиратах. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Несмотря на это, Гасанов сохраняет оптимизм и продолжает активно вести свои социальные сети. Кроме того, блогер недавно пытался распродать своё имущество в России. Он выставил на продажу свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года стоимостью около 50 миллионов рублей, а затем и трёхкомнатную квартиру в Neva Towers за 100 млн рублей.