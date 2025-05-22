Полиция Таиланда задержала кошку за нападение и сняла у нее отпечатки лап

19 января в социальных сетях разместили ролик, в котором корги вручили «премию», в состав награды в том числе входили лакомства и игрушки за проделанную в 2024 году работу. Животное хорошо выполняло задания по охране порядка и повысило престиж полицейских собак Вэйфана. Однако угощения у Фузая решили конфисковать из-за поведения на рабочем месте.