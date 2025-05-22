Полиция Таиланда задержала кошку за нападение и сняла у нее отпечатки лап

Полиция Таиланда арестовала кошку за нападение на сотрудников правопорядка и сняла у животного отпечатки лап, пишет Mothership.
Причина задержания — потерявшаяся кошка решила покусать полицейских, пытавшихся ей помочь найти ее хозяина. Несмотря на то, что ситуация является шуточной, в полиции все же решили подробно описать процедуру задержания, сделать отпечатки лап и магшот — снимок при аресте, добавили на платформе WeirdKaya.
«Надеюсь, нарушитель усвоил урок. Но, вероятно, что нет», — прокомментировал случай сотрудник полиции.
За провинившимся нарушителем приехал хозяин и забрал его домой.
Ранее сообщалось о том, что первый корги-полицейский в Китае по кличке Фузай лишился «годовой премии» в виде лакомств из-за сна на рабочем месте и того, что помочился в миску с едой.
19 января в социальных сетях разместили ролик, в котором корги вручили «премию», в состав награды в том числе входили лакомства и игрушки за проделанную в 2024 году работу. Животное хорошо выполняло задания по охране порядка и повысило престиж полицейских собак Вэйфана. Однако угощения у Фузая решили конфисковать из-за поведения на рабочем месте.
Пользователи встали на защиту лишенного «премии» корги. «Бедняжка Фузай, целый год тяжелой работы — и остаться без премии. Сочувствую», — заявил один из них. Впоследствии в Сети разместили обновление: Фузай получил хороший подарок к Новому году по лунному календарю.