Планы применять химическую кастрацию к насильникам вызвали бурю эмоций

Ключевым предложением, которое, как предполагается, британское правительство будет реализовывать, является «прогрессивная модель», согласно которой правонарушители, которые хорошо себя ведут в тюрьме, отбывают только треть своего срока содержания под стражей, прежде чем выйти на свободу. Эта мера будет применяться к лицам, отбывающим стандартные сроки заключения, которые являются наиболее распространенным видом тюремного заключения, и которые отбывает большинство правонарушителей. Она, продолжает Sky News, будет зависеть от продолжительности наказания, а не от вида правонарушения. Это означает, что сексуальные преступники и лица, совершающие домашнее насилие, отбывающие наказание на срок до четырех лет, могут иметь право на досрочное освобождение. Согласно этой политике, заключенные будут отбывать только треть срока в тюрьме, треть — на свободе, а оставшаяся часть срока вообще не будет проходить под надзором службы пробации.