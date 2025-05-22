Планы применять химическую кастрацию к насильникам вызвали бурю эмоций

Сексуальным преступникам в Великобритании может грозить химическая кастрация в соответствии с планами пересмотра приговоров. Некоторые эксперты, в том числе уполномоченный по борьбе с домашним насилием в Англии и Уэльсе, раскритиковали этот пересмотр. «Правительство направит четкий сигнал домашним нарушителям, что теперь они могут совершать правонарушения без каких-либо последствий», — утверждает Николь Джейкобс.
Британским сексуальным преступникам может грозить химическая кастрация, и тысячи правонарушителей будут освобождены после отбытия трети своего тюремного срока в соответствии с планами, предложенными в обзоре политики вынесения приговоров, который должен быть одобрен министрами, сообщает Sky News.
Независимый обзор, проведенный под руководством бывшего министра юстиции Дэвида Гаука, был проведен по заказу правительства в связи с кризисом переполненности тюрем в Англии и Уэльсе. В обзоре содержится ряд рекомендаций, направленных на сокращение числа заключенных на 9 800 человек к 2028 году.
Ключевым предложением, которое, как предполагается, британское правительство будет реализовывать, является «прогрессивная модель», согласно которой правонарушители, которые хорошо себя ведут в тюрьме, отбывают только треть своего срока содержания под стражей, прежде чем выйти на свободу. Эта мера будет применяться к лицам, отбывающим стандартные сроки заключения, которые являются наиболее распространенным видом тюремного заключения, и которые отбывает большинство правонарушителей. Она, продолжает Sky News, будет зависеть от продолжительности наказания, а не от вида правонарушения. Это означает, что сексуальные преступники и лица, совершающие домашнее насилие, отбывающие наказание на срок до четырех лет, могут иметь право на досрочное освобождение. Согласно этой политике, заключенные будут отбывать только треть срока в тюрьме, треть — на свободе, а оставшаяся часть срока вообще не будет проходить под надзором службы пробации.
Если преступник совершал новые преступления на «рискованной» или заключительной стадии отбывания наказания, то после выхода из тюрьмы он будет отправлен обратно в тюрьму для отбывания оставшейся части первоначального срока наказания плюс время, проведенное в тюрьме за новое преступление.
Правительство также продолжит использовать медикаментозное лечение для подавления сексуального влечения у сексуальных преступников, которое в настоящее время в экспериментальном порядке применяется на юго-западе Англии.
В обзоре утверждается, что химическая кастрация «может помочь в лечении подходящих сексуальных преступников как в тюрьме, так и в обществе».
Министры должны объявить о планах по внедрению этого препарата по всей стране и сначала распространить его применение на 20 тюрем по всей Англии. Министр юстиции также рассматривает вопрос о том, следует ли сделать кастрацию обязательной. В настоящее время она является добровольной, отмечает Sky News.
Насильственные преступники, отбывающие наказание в виде лишения свободы сроком от четырех лет и более, могут быть освобождены по решению суда после того, как проведут половину срока за решеткой. Срок может быть продлен, если они не соблюдают тюремные правила. В этом случае заключенные будут находиться под надзором общества до истечения 80% срока их заключения.
В ответ на этот отзыв полиция предупредила: «Выход из тюрьмы не должен означать выход из-под контроля».
«Если мы хотим, чтобы в тюрьмах содержалось меньше людей, нам необходимо обеспечить, чтобы у нас коллективно были ресурсы и полномочия для устранения опасности, которую представляют правонарушители за пределами тюрьмы», — заявил главный констебль Саша Хатчетт на Совете начальников национальной полиции.
Комиссар по борьбе с домашним насилием в Англии и Уэльсе Николь Джейкобс заявила, что принятие этих мер будет равносильно «ослаблению» системы уголовного правосудия. «Приняв эти меры, правительство направит четкий сигнал домашним нарушителям, что теперь они могут совершать правонарушения без каких-либо последствий», — сказала она.
В ряде предложений, которые считаются крупнейшими изменениями в законодательстве о полномочиях вынесения приговоров с 1990-х годов, судьям может быть предоставлена большая гибкость при наказании правонарушителей более низкого уровня путем запрета на футбол или вождение автомобиля.
В обзоре также рекомендуется, чтобы короткие сроки наказания применялись только в «исключительных обстоятельствах», поскольку они «связаны с большим количеством доказанных рецидивов» и «не обеспечивают полноценной реабилитации правонарушителей».
Лига Говарда за реформу пенитенциарной системы приветствовала эти предложения как «хорошее начало».
«Это важный обзор, который обосновывает необходимость изменений, сосредоточив внимание на фактических данных о том, что сократит количество повторных правонарушений и предотвратит превращение большего числа людей в жертв преступлений», — считает исполнительный директор Андреа Кумбер.
В обзоре Дэвида Гаука содержится призыв к правительству «инвестировать» в службу пробации, которая «испытывает значительную нагрузку», поскольку в его предложениях рекомендуется наказывать большее число правонарушителей и осуществлять надзор в обществе. Правительство намерено вложить еще 700 миллионов фунтов стерлингов в службу пробации и внедрить массовое внедрение технологии маркировки, при которой десятки тысяч преступников будут находиться под наблюдением одновременно, создавая «тюрьму за пределами тюрьмы» с помощью американских технологических компаний.
Комиссар по делам жертв, баронесса Ньюлав, выразила «крайнюю обеспокоенность» по поводу способности «и без того перегруженной службы пробации» «противостоять дополнительному давлению», связанному с управлением большим количеством людей за пределами тюрьмы.