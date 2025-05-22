Израиль усилит меры безопасности дипмиссий по всему миру после убийства послов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил усилить меры безопасности в израильских дипмиссиях по всему миру после убийства дипломатов страны в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщили в канцелярии премьера.
В канцелярии сообщили, что глава государства потрясен «ужасным антисемитским убийством» и его сердце болит за семьи погибших дипломатов.
«Кровавые наветы на Израиль усиливаются, и с ними нужно бороться до самого конца», — отметил Нетаньяху.
Напомним, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля в США были убиты вечером возле Еврейского музея в Вашингтоне. Стрелявший мужчина при задержании кричал: «Освободите Палестину».
Позже выяснилось, что подозреваемый в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне вел себя как свидетель преступления. После стрельбы мужчина направился в Столичный еврейский музей, где спокойно дожидался полиции.