Шпион в кармане: Как понять, что смартфон подслушивает вас прямо сейчас

Для начала проверьте статус переадресации звонков — наберите команду *#21#. Также рекомендуется запросить у оператора подробный отчёт о ваших вызовах и интернет-активности через личный кабинет. Внимательно изучите список установленных приложений: ищите скрытые программы без видимых иконок, те, что не были загружены из официальных магазинов, или обладают избыточными разрешениями, такими как доступ к микрофону, камере, геолокации или служебным данным.