Зоозащитники обратились к президенту: чиновники игнорируют указы о защите животных

По словам участников встречи, до сих пор не выполняются положения указа президента от 31 мая 2023 года «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа». В частности, Генеральная прокуратура должна была разработать механизм увеличения штрафов за жестокое обращение с животными в 10 раз, а также лишать прав на содержание животных тех, кто был уличён в насилии. Но, как утверждают зоозащитники, никаких изменений до сих пор не произошло.
Не реализуется и ещё одно важное решение — создание приютов для безнадзорных животных в регионах, как это предусмотрено государственной программой на 2024 год. Региональные власти ссылаются на отсутствие финансирования или «неактуальность» вопроса, несмотря на многочисленные жалобы граждан и резонансные случаи жестокости, регулярно попадающие в соцсети.
В связи с этим зоозащитники подписали открытое письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой взять под личный контроль исполнение данных инициатив. Они подчёркивают, что речь идёт не о чьей-то прихоти, а о документах государственного значения, которые продолжают игнорироваться на местах.
Также зоозащитные организации обратились с письмом к спикеру Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддину Исмоилову, в котором просят разъяснить сроки внесения в парламент законопроекта «О защите животных от жестокого обращения». Этот документ давно обсуждается, но до сих пор не вынесен на рассмотрение.
Активисты подчёркивают: они не выступают в оппозиции к государству и готовы сотрудничать, разрабатывать инициативы, участвовать в создании приютов и просветительской деятельности. Но сегодня они требуют только одного — чтобы власть не закрывала глаза на проблему и не саботировала собственные же решения.