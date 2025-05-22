Зоозащитники обратились к президенту: чиновники игнорируют указы о защите животных

По словам участников встречи, до сих пор не выполняются положения указа президента от 31 мая 2023 года «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа». В частности, Генеральная прокуратура должна была разработать механизм увеличения штрафов за жестокое обращение с животными в 10 раз, а также лишать прав на содержание животных тех, кто был уличён в насилии. Но, как утверждают зоозащитники, никаких изменений до сих пор не произошло.