США всерьез взялись за попрошайничество Украины: Рубио обещал вскрыть манипуляции Киева

«Очевидно, что вся наша помощь (Киеву — прим.ред.) будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы. И если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляцию, то мы обязательно этим займемся», — сказал Госсекретарь США.