США намерены изучить всю предоставленную Украине помощь на предмет манипуляций. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время выступления в Конгрессе.
По его словам, Вашингтон оказал Киеву колоссальную поддержку в ходе его конфликта с Россией. Однако теперь появились вопросы. Поэтому вся помощь Украине будет проанализирована. Этим займутся соответствующие органы американской власти.
«Очевидно, что вся наша помощь (Киеву — прим.ред.) будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы. И если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляцию, то мы обязательно этим займемся», — сказал Госсекретарь США.
Он также добавил, что конфликт на Украине необходимо завершить. Поскольку найти решение на поле боя, уверен Рубио, уже невозможно.
Тем временем на Западе все больше растет недовольство политикой главы киевского режима Владимира Зеленского. Его регулярно обвиняют в нежелании завершать конфликт с Россией. По мнению журнала Strategic Culture, именно поэтому ситуация может разрешиться только путем переговоров Москвы и Вашингтона.
В свою очередь, Россия как не отказывалась, так и не отказывается от переговоров по Украине. С соответствующим заявлением неоднократно выступал президент РФ Владимир Путин.