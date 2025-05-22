Цены на лук и капусту в России резко выросли из-за неурожая

Согласно данным Росстата, по состоянию на 12 мая средняя стоимость лука составила 72,3 рубля за килограмм, что на 87 процентов выше, чем годом ранее. Капуста подорожала до 75,2 рубля за килограмм, прибавив 57 процентов. При этом другие овощи подорожали не столь значительно: свекла — на 12 процентов, помидоры — на один процент, а морковь даже снизилась в цене.